Mit MSC Cruises durch die Ostsee ab Kiel

1 . Tag Anreise und Einschiffung Sie fliegen heute von Zürich aus nach Hamburg und werden dann mit einem Transfer nach Kiel gefahren, wo die MSC SEAVIEW auf Sie wartet. Nach dem Check-In können Sie Ihre Kabine beziehen und erste Eindrücke Ihres Zuhauses für die nächsten 8 Tage sammeln. Um 20 Uhr heisst es "Leinen los!" und Ihr Abenteuer in der Ostsee beginnt!

2 . Tag Auf See Sie erleben heute bereits Ihren ersten Seetag. Sie haben den ganzen Tag Zeit, das Schiff zu erkunden, in einem der Pools zu entspannen, die Aussicht auf das Meer zu geniessen, die diversen Bars und Restaurants zu testen oder auf dem Balkon Ihrer Kabine den Fahrtwind zu spüren.

3 . Tag Visby, Schweden Sie legen heute am Morgen in Visby an der Westküste Gotlands an. Auch heute können Sie den Tag auf dem Schiff verbringen oder Sie unternehmen einen geführten Landausflug, welcher unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften durchgeführt wird.



Die mittelalterliche Hansestadt Visby ist UNESCO Weltkulturerbe und die gesamte Innenstadt steht unter Denkmalschutz. So gibt es hier viele gut erhaltene historische Bauten zu sehen, aber auch andere interessante Sehenswürdigkeiten wie den Botanischen Garten, das Künstlerhaus Villa Muramaris oder etwas südwestlich der Stadt den Freizeitpark Kneippbyn mit dem Originalgebäude der Villa Kunterbunt.



Am Abend stechen Sie wieder in See und nehmen Kurs auf Nynashamn auf der Insel Södertörn, etwa 60 Kilometer von Stockholm entfernt.

4 . Tag Nynashamn, Schweden Am frühen Morgen erreichen Sie Nynashamn, wo Sie wieder an geführten Ausflügen teilnehmen können.



Die kleine Stadt hat eine wunderschöne Strandpromenade, welche für die an den Olympischen Spielen 1912 hier stattfindenden Segelwettbewerbe gebaut wurde. Sehenswert ist auch das Freiluftmuseum, in welchem verschiedene Gebäude aus dem 18. bis 20. Jahrhundert zu finden sind. Die Geschichte der Region erfährt man am besten auf dem Runenpfad, wo zahlreiche Hünengräber bewundert werden können.



Es lohnt sich aber natürlich auch Stockholm, die Hauptstadt Schwedens, zu besuchen mit seinem barocken Königsschloss, den gemütlichen Gassen und den gastfreundlichen Bewohnern.



Um 19 Uhr verlässt die MSC SEAVIEW den Hafen und setzt die Reise fort in nordöstlicher Richtung.

5 . Tag Auf See Heute steht der zweite Seetag auf dem Programm. Machen Sie es sich am Pool gemütlich, besuchen Sie einen der vielen Fitnesskurse, lesen Sie ein spannendes Buch auf dem Panoramadeck, fliegen Sie über das Schiff auf der längsten Zip-Line auf See, versuchen Sie die verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten in den Restaurants und Bars, erleben Sie Fun und Action im Wasserpark, testen Sie Ihr Geschick auf der Bowling-Bahn oder lassen Sie sich von einer Show im Broadway-Stil verzaubern. Langeweile gibt es hier nicht!

6 . Tag Tallinn Heute steht das Highlight Ihrer Reise auf dem Programm, der Besuch der estnischen Hauptstadt Tallinn. Die Stadt hat ihren mittelalterlichen Kern bis heute erhalten, und somit ist jede Reise nach Tallinn auch eine Reise in die Vergangenheit. Unbedingt sehenswert sind nebst der Altstadt das gewaltige Schloss Toombea, heute Sitz des Parlaments von Estland, den Lahemaa Nationalpark mit seinen Nadelbäumen, Sümpfen und teilweise vom Aussterben bedrohten Tierarten sowie das Freilichtmuseum, welches Ihnen hautnah eine interessante Geschichtslektion vermittelt.



Am Abend kehren Sie zurück zur MSC SEAVIEW und lichten die Anker für Ihre Weiterfahrt nach Süden.

7 . Tag Auf See Geniessen Sie heute den letzten Tag auf hoher See! Kosten Sie noch einmal die Annehmlichkeiten Ihrer schwimmenden Kleinstadt aus und lassen Sie sich vom Top-Service an Bord verwöhnen.