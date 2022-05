Mit dem Rucksack in den hohen Norden ab Tromsö

Geniessen Sie eine Erlebnisreise in den hohen Norden mit dem Rucksack und verbringen Sie entspannt aktive Tage in grandioser Umgebung. Sie besuchen die pulsierende Stadt Tromso in Nordnorwegen und reisen anschliessend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Nordschweden. Die imposante Zugfahrt von Narvik hinauf zu Riksgränsen über die norwegisch/schwedische Grenze bis zum Abisko Nationalpark ist ein besonderes Highlight dieser Reise. Im Sommer begrüsst Sie hier die Mitternachtssonne und ab September können schon die ersten Nordlichter am Himmel bestaunt werden.