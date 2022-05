Maritimes Norwegen - Hurtigruten & Telemarkkanal ab Oslo

Ulefoss, Telemarkkanal

In Ulefoss beginnt die Fahrt auf dem Telemarkkanal. Er wurde gebaut, um das Gold – Holz – der Telemark an die Küste zu transportieren. Noch heute werden die Schleusentore von Hand bedient und die malerischen Anlagen sind in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben. Die etwa 6-stündige Fahrt (inkl. Snack) führt bis Spjotsodd/Kviteseid. Die anschliessende Busfahrt führt durch fantastische Landstriche. Am Rande des Hardangervidda Nationalparks übernachten Sie im Hotel Hordatun, inkl. Abendessen.