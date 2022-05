Leserreise «Spektrum der Wissenschaft» - Eine Kunstreise durch zeitgenössische Architektur in Oslo

Am Osloer Hafen steht das, vom spanischen Archi­tekten Juan Herreros, erbaute Munch Museum. Die Eröffnung wurde «coronabedingt» vom 2020 auf Oktober 2021 verschoben und beherbergt weltweit die grösste Edward Munch Sammlung. Für das Mit­tagessen geht es, in Begleitung eines ortskundigen Führers, auf einen «kulinarischen Spaziergang» durch die Küche Norwegens.

Ein Tagesausflug bringt Sie ans südliche Ende des Randsfjordsees, in die «Toskana Skandinaviens». Der erste Besuch gilt dem «Glassverk», Norwegens ältesten Industriebetrieb von 1762. Nach dem Mit­tagessen geht es in das spektakuläre, neue Ausstel­lungsgebäude des Kistefos Museum. «The Twist», das Gebäude inmitten grandioser Natur wurde bereits vor der Eröffnung in den internationalen Medien zu einem der schönsten Gebäude des Jah­res erklärt und gefeiert. Das Abschiedsabendessen führt Sie ins «Grand Café» dass 1874, als Oslo noch Kristiania hiess, seine Eröffnung feierte.