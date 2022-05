Lappland & Nordkap - Dem Nordlicht entgegen ab Kittilä

Eine landschaftlich schöne Linienbusfahrt durch die einsame Gegend, dem Muonio-Fluss entlang, nach Kilpisjärvi (11h00–16h20, ca. 270 km, mit Pausen). Unterkunft in einem gemütlichen Ferienhaus mit Sauna.

Kilpisjärvi

Aufenthalt in diesem kleinen Dorf, wunderschön an einem See gelegen, umgeben von hohen Fjells. Das Nordlicht zeigt sich hier besonders oft und eindrücklich. Auf der Motorschlittensafari zum Dreiländereck und auf der Schneeschuhwanderung werden Sie die herrliche Natur erkunden.