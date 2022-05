Island Rundreisen

Rundreisen vom Spezialisten

Islands Naturgewalten erleben

Heisse Wasserbecken, blubbernde Schlammlöcher und fauchende Geysire, die siedend heisse Dampfschwaden in den Himmel schiessen. Ein Geruch von Schwefel liegt in der Luft und dieser signalisiert unmissverständlich: Island ist die Feuerinsel Europas. Im Erdinneren brodelt und kocht seit Jahrtausenden glühende Magma; Vulkanausbrüche gehören zum isländischen Alltag. Auf einer Island Rundreise werden Sie überall auf diese eindrücklichen Zeugen der Erdgeschichte stossen und dank lokalen Reiseleitern kommen Sie kochenden Geysiren nahe, deren Eruptionen für spektakuläre Ferienfotos sorgen werden. Der Vorteil einer geführten Rundreise ist, dass Sie sich nicht um den Zutritt zu Attraktionen, Restaurant- oder Hotelbuchungen kümmern müssen. Lassen Sie dies andere für Sie erledigen, während Sie im bequemen Reisebus zurücklehnen und die spektakulären Landschaften bestaunen. Unsere zehntägige Island Rundreise ‘Insel aus Feuer & Eis’ bringt Ihnen neben den kargen Hochebenen auch Höhepunkte wie die Halbinsel Snæfellsnes, den riesigen Myvatn See und die Landeshauptstadt Reykjavik näher. Mit geländegängigen Fahrzeugen erkunden Sie neben Küstenregionen, Dörfern und Städten auch unwirtliche und einsame Hochländer. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn Sie eine Island Rundreise buchen möchten. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen auch ein unverbindliches Reiseangebot.

Aurora Borealis – Unvergessliches Nordlicht

Sie hegen seit langer Zeit den Wunsch, einmal im Leben die Aurora Borealis, das sagenhafte, grün am Nachthimmel flackernde Nordlicht zu sehen? Dann ist eine Winterreise nach Island wie für Sie geschaffen, denn dieses Lichtphänomen taucht hauptsächlich während der kalten Jahreszeit am Firmament auf. Unsere achttägige Island Rundreise ‘Tanz der Nordlichter’ besucht den südlichen Teil Islands und beinhaltet neben der grossartigen Halbinsel Snæfellsnes, dem berühmten Vulkan Eyjafjallajökull oder der milchig grünen Gletscherlagune Jökulsárlón zahllose andere Höhepunkte. Sie passieren donnernde Wasserfälle, durchqueren einsame Fels- und Steinwüsten und besuchen in der Nähe der Landeshauptstadt Reykjavik die weltberühmte Blaue Lagune. Das 5'000 Quadratmeter grosse natürliche Thermalbad wartet ganzjährig mit einer Wassertemperatur von mehr als 39° C auf. Das reichhaltige Thermalwasser soll vorteilhaft für die menschliche Haut sein. Durch deutschsprachige lokale Reiseleiter begleitet, bietet Ihnen die Rundreise einen guten Einblick in die isländische Geschichte und Kultur, ohne dabei die junge Inselnation des 21. Jahrhunderts aus den Augen zu lassen. Wenn Sie Island auf einer geführten Rundreise kennenlernen möchten, stellen Ihnen unsere Spezialisten gerne ein massgeschneidertes Angebot zusammen.