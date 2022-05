Island im Winter – Reisetipps

Die Insel Island hat nicht mehr als 330'000 Einwohner und ist damit eines der am dünnsten besiedelten Länder weltweit. Island ist auch eine aktive Vulkaninsel. Der berühmteste Vulkan der Insel ist Eyjafjallajökull. Die Vulkane sind einzigartige, aber auch gefährliche Naturschauspiele. Der Ausbruch im Jahr 2010 zeigte dies deutlich. Wenn Sie bestimmte Gefahren beachten, die in der Natur lauern können, und versuchen, sie zu vermeiden, können Sie dank der erfahrenen Island Spezialisten wunderschöne Ferien in Island verbringen. Die Insel bietet eine idyllische Landschaft und einen atemberaubenden Panoramablick. Geniessen Sie den internationalen Stil der isländischen Hauptstadt Reykjavik und beginnen Sie, die Entspannung und die äusserst freundliche Haltung der Einheimischen zu verstehen.