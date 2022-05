Islands Fjorde im Westen

Die Region im Nordwesten der isländischen Hauptstadt Reykjavik zeichnet sich durch eine Ursprünglichkeit und Schönheit aus, die sich von anderen Teilen des Landes deutlich unterscheidet. Diese abgeschiedene Gegend ist geprägt von schroffen Küstenlandschaften, zahllosen Halbinseln und Hunderten Fjorden. Im Laufe der Erdgeschichte haben vulkanische Aktivitäten ihre Spuren hinterlassen: Schroffe Basaltberge ragen in den Himmel und verleihen der Landschaft an nebligen oder regnerischen Tagen ein geheimnisvolles Gesicht. Als Gegenpol zu Magma, brodelnden Vulkanen und blubbernden Geysiren haben auch Gletscher ganze Arbeit geleistet und tiefgefurchte Täler in die Felsmassen geschliffen. Wenn Sie ein Flair für Fotografie haben, kommen Sie im Westen Islands auf Ihre Kosten, denn neben gewaltigen Urlandschaften ist der Westen auch bekannt für eine grossartige Vogelwelt. Bei Experten gelten die Vogelkolonien in den Klippen der Látrabjarg Halbinsel als Insidertipp.