Inselträume für Natur- & Strandliebhaber ab Kopenhagen

Die drei Inselperlen, alle unterschiedlich in ihrer Art und Natur, erwarten Sie. Auf Bornholm locken die Rundkirchen, die Heringsräuchereien und eine dänisch gemütliche Atmosphäre mit viel Kunsthandwerk. Das Besondere an Gotland sind die reizvollen Küsten, Felsformationen, das trutzige Städtchen Visby und die einzigartige Vegetation. Ein grosser Kontrast dazu ist die Fahrt durch Südschweden mit seinen eindrücklichen Seen- und Waldlandschaften.