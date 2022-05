Inselhüpfer - 9 Inseln in 8 Tagen ab Tromsö

Individuelle Anreise nach Tromsø, z.B. mit Scandinavian Airlines via Oslo (tägliche Verbindungen) oder mit dem Sonderflug mit Helvetic Airways. Mietwagenübernahme beim Flughafen und Übernachtung in der Stadt am Eismeer. Am Abend empfehlen wir Ihnen eine Gondelfahrt hinauf auf den Storsteinen, von hier oben geniessen Sie einen fantastischen Ausblick!

Hamn i Senja–Ringstad, 190 km & Fähre

Kurze Fahrt zum Fährhafen in Gryllefjord. Die Fähre bringt Sie in knapp 2 h nach Andenes, an der Nordspitze der Insel Andøya gelegen (voraussichtlich 17.05.–01.09., genaue Daten bei Druck noch nicht bekannt). In Andenes haben Sie die Möglichkeit an einer Wal-, Vogel- oder Robbensafari teilzunehmen. Weiterfahrt der Westküste entlang, in Richtung Süden. Kilometerlange Sandstrände und herrliche Panoramaaussichten machen diese Fahrt zu einem Erlebnis. Über Brücken «hüpfen» Sie zu den Inseln Hinnøya und Langøya, an deren äusserem Zipfel das kleine Dorf Ringstad liegt. Geniessen Sie die herrliche Ruhe in diesem kleinen, abgeschiedenen Dorf an grandioser Lage am Meer.