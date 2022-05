Idyllische Westküste und Åland-Inseln ab Vaasa

Übernahme des Mietwagens am Flughafen, Fahrt zum Hotel im Stadtzentrum.

Geniessen Sie unterwegs die Atmosphäre der Küstenorte wie Kristinestad, wo die Zeit still zu stehen scheint. Die Hafenstadt Pori ist im Sommer lebhaft, vor allem zur Zeit des legendären Jazzfestivals im Juli (18.–20.07.2019).

Besuchen Sie in Yyteri bei Pori den kilometerlangen Sandstrand, einen der Schönsten an der Ostsee.

Die malerischen Holzhäuser von Rauma gehören zum UNESCO-Kulturerbe, Naantali ist pittoresk mit mediterraner Stimmung im Yachthafen. Übernachtung in Turku.

Eine eindrückliche Schifffahrt von Turku (08h15) nach Mariehamn (13h35) auf einem modernen Schiff erwartet Sie. Weiterfahrt nach Geta zum Hotel an schöner Aussichtslage.

Rückfahrt mit dem Schiff von Mariehamn nach Turku von 13h45–19h15. Übernachtung in Turku.

Unterwegs wäre ein Abstecher nach Fiskars, einem idyllischen Ort mit Kunsthandwerkläden, möglich. Autoabgabe nachmittags in Helsinki.

In Helsinki sollten Sie u.a. die Felsenkirche, den Dom und den Marktplatz am Meer besuchen.

Rückflug in die Schweiz

ALTERNATIVE STRANDHOTEL ODER LEUCHTTURM



Anstelle des Stadthotels in Pori könnten Sie die zwei Nächte auch im Strandhotel verbringen und dort um weitere Nächte verlängern. Ebenfalls möglich wäre eine Nacht in der Stadt und eine Nacht in einem Leuchtturm vor der Küste bei Rauma.