Höhepunkte der winterlichen Lofoten mit MS Quest ab Oslo

Nur wenige Orte an Norwegens Küste sind so sa­genumwoben wie Nyksund. Neben der einzigar­tigen Architektur und seiner sehr interessanten Geschichte ein guter Ausgangspunt für Schnee­schuhwanderungen und Spaziergänge durch den Künstlerort und die winterliche Umgebung.

Andenes, am nördlichen Ende der Inselgruppe der Vesterålen gelegen, ist die „Walhauptstadt“ Norwe­gens. Nirgendwo sonst sind die Chancen, die Mee­ressäuger in freier Natur anzutreffen, besser. Heute heisst es: Ausschau halten!

Der Reinefjorden bietet eine Vielzahl an Möglichkei­ten. Sie kreuzen mit der QUEST in dieser traumhaf­ten Landschaft und unternehmen eine Wanderung zu einem der schönsten Strände der Lofoten. À bie­tet Ihnen ein eindrucksvolles Panorama. Die QUEST bleibt so lange wie möglich im Hafen von À und wenn die Bedingungen günstig sind, spiegelt sich das mystische Nordlicht an der glatten Meeresober­fläche und taucht die umliegende Landschaft in die faszinierenden Farbtöne des Himmelsphänomen. Ein beeindruckender Abschluss Ihrer Reise zu den Winterwelten der Lofoten!

Huskyerlebnis und Rückreise

Ausschiffung und Ausflug Huskytour. Transfer zum Flughafen und Heimreise in die Schweiz.



Im Preis inbegriffen:

– Linienflug von Zürich nach Bodø und retour

– Flughafen-, Sicherheitstaxen &TZ

– Expeditionskreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie

– Alle Landgänge und Zodiacfahrten während der Expeditionskreuzfahrt

– Erfahrenes Expeditions- und Expertenteam an Bord

– Informative Vorträge zu Flora, Fauna und Region

– Vollpension an Bord (Frühstück, Mittag, Abendessen)

– Tee- und Kaffeestation an Bord (rund um die Uhr)

– Transfers in Bodø Flughafen – Hafen – Flughafen

– leihweise Gummistiefel für die Landgänge

– sämtliche Hafentaxen, alle lokalen Steuern und Abgaben

– GLUR- Reiseleitung ab/bis Flughafen Zürich

– Reisedokumentation



Nicht im Preis inbegriffen:

– Annullierungskosten-Versicherung

– Getränke zu den Mahlzeiten





Hinweise:

– Wetterbedingte Programmanpassungen unter Vorbehalt

– Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

– Maximalteilnehmerzahl: 16 Personen