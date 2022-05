Hamburg Elbphilharmonie & Minikreuzfahrt Oslo 25.06.-30.06.2022

1 . Tag Anreise nach Hamburg (25.06.22) Die Anreise erfolgt per Flug von Zürich nach Hamburg. Begrüssung in der Ankunftshalle durch die örtliche Reiseleitung mit anschliessendem Transfer ins Hotel in Kombination mit einer Stadtrundfahrt.

• ca. 16:00 Uhr Ankunft Hotel

• ca. 20.00 Uhr Abendessen in einem Restaurant in der Nähe des Hotels

2 . Tag Hamburg (26.06.22) Um 09:30 Uhr geht es vom Hotel aus, mit der örtlichen Stadtführerin, zu Fuss zur Hamburger Kunsthalle. Der «Wanderer über dem Nebelmeer» von Caspar David Friedrich (1774- 1840) hat ein neues Zuhause. Wirkungsvoll mit neuester LED-Technik in Szene gesetzt und umgeben von neuen, farbigen Wänden und feinstem Parkett blickt er neben anderen Meisterwerken in die Ferne. Nach umfangreicher Sanierung ist die Hamburger Kunsthalle wieder geöffnet. Mitreissende Gemälde machen dieses Museum einzigartig. Die drei markanten Gebäude der Kunsthalle, beherbergen eine der wichtigsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands.



Individuelles Mittagessen. Der Nachmittag steht zur freien

Verfügung.



• 18.00 Uhr Beginn Ballett „Beethoven Projekt II“ in der Hamburgischen Staatsoper

• Nach dem Ballett gemeinsames Abendessen in einem guten Restaurant

• Musik: Ludwig van Beethoven / Choreografie: John Neumeier / Kent Nagano (Dirigent) / Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

• Mit “Beethoven-Projekt II” ehrt John Neumeier den Komponisten Ludwig van Beethoven und setzt seine Auseinandersetzung mit der Musik des Grossmeisters der Wiener Klassik fort. In John Neumeiers neuer Kreation werden unterschiedliche musikalische Formen zu hören sein, die zu verschiedenen Arten von Choreografien führen. Zu sehen sind Fragmente von biografischen Bildern und manchmal auch reiner, purer Tanz, den diese Musik auslöst. John Neumeiers Musikauswahl verbindet Klavier- und Kammermusikwerke Beethovens aus dem zeitlichen Umfeld des Heiligenstädter Testaments mit der vollständigen Siebten Sinfonie und einem Ausschnitt aus dem Oratorium “Christus am Ölberge”

• ca 19.30 nach dem Ballett gemeinsames Abendessen in einem guten Restaurant

3 . Tag Hamburg (27.06.22) 09.00-12.00 Uhr Thematische Stadtrundfahrt (Kombi Bus/zu Fuss) „Speicherstadt & Hafencity“

12.00 Uhr Ankunft Hotel und individuelles Mittagessen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung

17.30 Uhr Transfer zur Elbphilharmonie

18.00-19.15 Uhr Abendessen in einem Restaurant in Gehweite zur Elbphilharmonie

20.00 Uhr Beginn Konzert

Elbphilharmonie (Großer Saal) | 20.00 Uhr

PHILHARMONISCHES STAATSORCHESTER HAMBURG

James Conlon (Dirigent)



Programm:

Dmitri Schostakowitsch

Symphonie Nr. 9 Es-Dur op. 70



Alexander Zemlinsky

Die Seejungfrau – Fantasie in drei Sätzen für großes Orchester nach einem Märchen von Hans Christian Andersen



Nach dem Konzert Transfer zurück ins Hotel

4 . Tag Einschiffung und Start Minikreuzfahrt (28.06.22) Einschiffung auf die «MS Color Fantasy». Geniessen Sie die einmaligen Angebote an Bord: Einkaufspromenade, Color SPA, Restaurants, Cafés, Bars, Casino, Show und vieles mehr. Übernachtung in komfortabler Kabine und gemeinsames Abendessen an Bord.

5 . Tag Minikreuzfahrt von Kiel nach Oslo mit Colorline (29.06.22) Frühstück an Bord. Am Vormittag erkunden Sie Oslo während einer Stadtrundfahrt und besuchen das hiesige Opernhaus. Abreise aus Oslo um 14:00 Uhr. Gönnen Sie sich zum Abschluss Ihrer Reise viel Zeit für maritime Erlebnisse an Bord Ihres Kreuzfahrtschiffes. Gemeinsames Abendessen an Bord und Besuch des Showprogrammes mit Abschiedscocktail.