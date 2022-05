Hamburg Elbphilharmonie & Minikreuzfahrt Oslo 14.05.-19.05.2022

1 . Tag Anreise nach Hamburg (14.05.22) Die Anreise erfolgt per Flug von Zürich nach Hamburg. Begrüssung in der Ankunftshalle durch die örtliche Reiseleitung mit anschliessendem Transfer ins Hotel in Kombination mit einer Stadtrundfahrt.

• ca. 16:00 Uhr Ankunft Hotel

• ca. 20.00 Uhr Abendessen in einem Restaurant in der Nähe des Hotels

2 . Tag Hamburg (15.05.22) Um 09:30 Uhr geht es vom Hotel aus, mit der örtlichen Stadtführerin, zu Fuss zur Hamburger Kunsthalle. Der «Wanderer über dem Nebelmeer» von Caspar David Friedrich (1774-1840) hat ein neues Zuhause. Wirkungsvoll mit neuester LED-Technik in Szene gesetzt und umgeben von neuen, farbigen Wänden und feinstem Parkett blickt er neben anderen Meisterwerken in die Ferne. Nach umfangreicher Sanierung ist die Hamburger Kunsthalle wieder geöffnet. Mitreissende Gemälde machen dieses Museum einzigartig.

Die drei markanten Gebäude der Kunsthalle beherbergen eine der wichtigsten öffentlichen Kunstsammlungen Deutschlands.



Individuelles Mittagessen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

• 17.30-18.15 Uhr Apéro Riche mit Wein und Canapés im Hotel

• 18.15 Uhr Fussweg Hotel-Hamburgische Staatsoper

• 19.00 Uhr Beginn Ballett „Anna Karenina“ in der Hamburgischen Staatsoper

• ANNA KARENINA (Ballett) / Musik: Peter I. Tschaikowsky, Alfred Schnittke, Cat Stevens / Yusuf Islam / Choreografie, Bühnenbild, Licht und Kostüme: John Neumeier / Nathan Brock (Dirigent) /Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

• Als den “grössten Gesellschaftsroman der Weltliteratur” bezeichnete Thomas

Mann einmal Leo Tolstois “Anna Karenina”. Auch John Neumeier war beim Lesen zutiefst fasziniert von diesem Werk: nicht nur von den Hauptfiguren und der Handlungsstruktur, sondern auch von der ausserordentlichen Vielfalt thematischer Verbindungslinien. Es handelt sich um die Geschichte dreier Familien.

John Neumeier sagt: “Tolstoi selbst hat Anna Karenina über mehrere Jahre als

Fortsetzungsgeschichte geschrieben und auch so publiziert. Diese prosaische Offenheit des Erzählens wird nicht zuletzt dadurch unterstrichen, dass der Roman mit dem Tod der Titelfigur keineswegs beendet ist. Meine eigene Fassung muss sich dagegen auf den zeitlichen Rahmen einer Theateraufführung beschränken. Die interessante Herausforderung meiner Arbeit bis zur Premiere bestand darin, möglichst viele Bedeutungsebenen des Romans so zu bündeln, dass sie für den Zuschauer intuitiv nachvollziehbar bleiben"

• Nach dem Ballett Fussweg zurück zum Hotel

3 . Tag Hamburg (16.05.22) 09.00-12.00 Uhr Thematische Stadtrundfahrt (Kombi Bus/zu Fuss) „Speicherstadt & Hafencity“



12.00 Uhr Ankunft Hotel und individuelles Mittagessen

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung



17.30 Uhr Transfer zur Elbphilharmonie

18.00-19.15 Uhr Abendessen in einem Restaurant in Gehweite zur Elbphilharmonie

20.00 Uhr Beginn Konzert

Elbphilharmonie (Großer Saal) | 20.00 Uhr

PHILHARMONISCHES STAATSORCHESTER HAMBURG

Kent Nagano (Dirigent)

Denis Matsuev (Klavier)

Programm:

Johannes Brahms

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 83



Anton Bruckner

Sinfonie Nr. 7 E-Dur



Nach dem Konzert Transfer zurück ins Hotel

4 . Tag Einschiffung und Start Minikreuzfahrt (17.05.22) Einschiffung auf die «MS Color Fantasy». Geniessen Sie die einmaligen Angebote an Bord: Einkaufspromenade, Color SPA, Restaurants, Cafés, Bars, Casino, Show und vieles mehr. Übernachtung in komfortabler Kabine und gemeinsames Abendessen an Bord.

5 . Tag Minikreuzfahrt von Kiel nach Oslo mit Colorline (18.05.22) Frühstück an Bord. Am Vormittag erkunden Sie Oslo während einer Stadtrundfahrt und besuchen das hiesige Opernhaus. Abreise aus Oslo um 14:00 Uhr. Gönnen Sie sich zum Abschluss Ihrer Reise viel Zeit für maritime Erlebnisse an Bord Ihres Kreuzfahrtschiffes. Gemeinsames Abendessen an Bord und Besuch des Showprogrammes mit Abschiedscocktail.