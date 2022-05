Grönland Diskobucht mit der MV Ocean Atlantic ab Kopenhagen

1 . Tag Flug Kopenhagen–Kangerlussuaq & Einschiffung Wir besteigen unseren Charterflug in Kopenhagen nach Kangerlussuaq. Nach der Ankunft in Kangerlussuaq in Grönland werden wir zu dem kleinen Hafen westlich des Flughafens gefahren, wo unser Schiff auf Reede liegt. Zodiacs fahren uns die kurze Strecke zum Schiff, wo Sie in Ihre Kabine eingecheckt werden. Nach der Sicherheitsübung geniessen Sie ein Abendessen, während wir durch den 160 Kilometer langen Kangerlussuaq Fjord hinaus aufs Meer fahren.

2 . Tag Sisimiut Nach dem Frühstück erreichen wir die bunte Stadt Sisimiut, wo wir uns ein Bild davon machen, wie das moderne Grönland aussieht. Mit 5.400 Einwohnern gilt sie als grönländische zweite «Stadt». Seit 2.500 v. Chr. leben die Menschen in der Umgebung von Sisimiut. Zu unseren Highlights der Stadtrundfahrt gehören das historische Kolonialviertel, das Museum und die schöne Kirche. Am Abend passieren wir den Sisimiut Isortuat Fjord, die Nordre-Stramfjord-Siedlungen Attu und Ikerasaarsuk sowie die kleine Stadt Kangaatsiaq. Im Laufe der hellen Nacht passieren wir Aasiaat und fahren in die südlichen Gewässer der Disko Bay. Als Nächstes wird die Schiffsrichtung für Disko Island festgelegt, das für seine markanten 1.000 Meter grossen, geschichteten Felsen bekannt ist. An diesem Punkt werden wir nördlich des Polarkreises sein! Hier sind die Nächte hell und Frühaufsteher können den Anblick der Eisberge auf der Disko Bay geniessen, während sie sich aus dem Ilulissat Icefjord quetschen und in das eisige Meerwasser gleiten.

3 . Tag Qeqertarsuaq auf der Diskoinsel Unser nächster Aufenthalt liegt an der Südspitze der Disko-Island, wo unser Schiff in einem geschützten Naturhafen ankern wird, der auf Dänisch Godhavn («Guter Hafen») genannt wird, während sein grönländischer Name, Qeqertarsuaq, «Die grosse Insel» bedeutet. Während unseres Besuchs werden wir durch die Stadt wandern und die charakteristische achteckige Kirche mit dem Spitznamen «Gottes Tintenfass» sowie ein lokales Gemeindezentrum besuchen, das eine traditionelle grönländische «Kaffemik» beherbergen wird, die am besten als ein freundliches Treffen mit Kaffee, Kuchen und traditionellen Tänzen und Musik beschrieben werden kann. Zum Abschluss des Tages wird unser Schiff einen Nordostkurs für ein grossartiges naturnahes Highlight setzen – den riesigen Eqip Sermia-Gletscher. Der Eqip Sermia-Gletscher liegt etwa 50 Seemeilen nördlich von Ilulissat und ist für seine atemberaubende Schönheit bekannt. Wir werden so nah wie möglich an den Eisrand fahren – aber in sicherer Entfernung, um zu vermeiden, dass Eisblöcke und heftige Wellen, die oft aus dem kalbenden Gletscher resultieren, fallen.

4 . Tag Ilulissat - Hauptstadt der Eisberge Ilulissat ist die wohl am besten gelegene Stadt Grönlands. Der Name bedeutet auf Grönländisch einfach «Eisberge», und der Spitzname der Stadt ist zu Recht «die Eisberghauptstadt». In der Disko-Bucht, die direkt vor der Küste von Ilulissat liegt, verweilen gigantische Eisberge im eisigen Wasser. Diese Eisberge stammen aus dem Eisfjord, der eine halbe Stunde südlich von Ilulissat liegt. Diese beeindruckenden gefrorenen Strukturen werden etwa 70 km tiefer in den Fjord durch den riesigen Sermeq Kujalleq Gletscher geboren. Dieser 10 km breite Gletscher ist der produktivste Gletscher ausserhalb der Antarktis. Die unvergessliche Landschaft des Fjords hat dem Eisfjord einen Platz auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes gesichert. Heute ist Ilulissat mit mehr als 4.500 Einwohnern die drittgrösste Stadt Grönlands. Die Stadt ist sehr einladend und lebendig, mit einer breiten Palette von kulturellen Attraktionen, nach grönländischen Standards. Am Abend fahren wir von der "Iceberg Capital" nach Süden und lassen die schöne Disko Bay hinter uns.

5 . Tag Die Siedlung von Sarfannguit Die Siedlung Sarfannguit, die übersetzt «der Ort des kleinen Baches» heisst. Ein passender Name für eine Siedlung an den Ausläufern der Berge und Gletscher im fernen Hinterland. Die etwas mehr als 100 Einwohner der Siedlung leben von der Jagd, und dem Fischfang, am häufigsten auf der Suche nach arktischen Saiblingen, Rentieren und Moschusochsen. Ein Spaziergang durch die Siedlung bietet Einblicke in das ländliche Leben im heutigen Grönland, wo moderne Annehmlichkeiten und technologische Fortschritte an der Tagesordnung sind, aber die Einheimischen legen immer noch grossen Wert auf wichtige Bräuche und die Bewahrung ihrer Traditionen. Wir werden unsere Reise in Richtung des Fjords von Kangerlussuaq, auch bekannt als Sondre Stromfjord, fortsetzen. Vor allem der erste Teil des Fjords bietet eine grossartige Gelegenheit, eine beeindruckende Passage mit Panoramablick auf hohe Berge und tiefe Täler zu geniessen.