Fjorde & Fjelle, mit Bergenbahn und Hurtigruten ab Oslo

Heute bietet sich eine Wanderung zum berühmten Preikestolen an. Der Aufstieg zur Felskanzel dauert ca. 2 h. Oder unternehmen Sie einen Bootsausflug durch den Lysefjord, währenddem Sie die imposante, senkrecht in den Fjord hineinragende Felskanzel von unten her bewundern können.

Heute erwartet Sie eine sehr abwechslungsreiche und genussvolle Fahrt. Unzählige Flussläufe, Wasserfälle und kleine Seen säumen den Weg zum Sørfjord, an dessen Ufer Sie die Nacht verbringen.

In dieser wunderbaren Region erwartet Sie eine Fülle an Ausflugs- und Wandermöglichkeiten!

Bevor Sie über mehrere Inseln dicht der Küste entlang in Richtung Kristiansund «hüpfen», bietet sich eine Fahrt über den imposanten Trollstigenpass an. Nach der Fahrt über die spektakulär angelegte Atlantikstrasse erreichen Sie das schön gelegene Küstenstädtchen Kristiansund.

Sie erreichen die «Königsstadt» Trondheim in dreieinhalb Stunden. Besuchen Sie am Nachmittag den berühmten Nidarosdom und unternehmen Sie einen Bummel durch die charmante Altstadt mit vielen hübschen Strassencafés und kleinen Boutiquen.

13. Tag: Trondheim–Bergen mit Hurtigruten

Um 10h00 heisst es Leinen los. Durch den weit zerklüfteten Archipel, der Westküste entlang, gleiten Sie an Bord der Hurtigruten nach Bergen. Unterwegs nach Bergen legt das Schiff in 6 Häfen an. Entspannen Sie sich an Bord und geniessen Sie die schönen Aussichten während der Fahrt durch den Schärengarten.