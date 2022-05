Eine Reise in die Heimat des Dalapferds ab Stockholm

1 . Tag Linienflug Zürich–Stockholm & Stockholm–Långshyttan, 200 km Mietwagenübernahme am Flughafen Stockholm-Arlanda. Anschliessend malerische Fahrt in Richtung Dalarna. Zwei Übernachtungen in einem romantischen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert.

2 . Tag Långshyttan Unternehmen Sie heute einen Ausflug in den Avesta Bison Park und bestaunen Sie diese prächtigen Tiere. In der Nähe befindet sich auch das hübsche, kleine Städtchen Hedemora mit seinem mittelalterlichen Zentrum.

3 . Tag Långshyttan–Tällberg, 100 km Besuchen Sie heute das imposante Bergwerk von Falun, welches zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Unterwegs lohnt sich zudem noch ein Abstecher nach Bjursås. Die hügelige Region wird auch die «Schweiz Dalarnas» genannt. Drei Übernachtungen in einem typischen Landhotel mit schöner Sicht auf den Siljansee.

4-5 . Tag Tällberg & Siljansee Die Region rund um den Siljansee lässt sich am besten auf einer ausgedehnten Wanderung oder Velotour erkunden. Sehenswert ist auch der Styggforsen Wasserfall inmitten einem Naturreservat. In der näheren Umgebung finden Sie auch mehrere kleine Handwerksbetriebe- und Manufakturen wie z.B. jene in Nusnäs, wo das berühmteste Souvenir Schwedens, das Dala-Pferdchen, hergestellt wird.

6 . Tag Tällberg–Sälen, 150 km Besuchen Sie das Zorn-Museum, in dem Sie die weltweit grösste Sammlung von Werken von Anders Zorn (1860–1920) finden; Aquarelle, Ölgemälde, Skizzen und Skulpturen. Vergessen Sie nicht, im Café Zorn die obligate Fika zu geniesen.

7 . Tag Sälen Sälen befindet sich im Westen von Dalarna, nahe der norwegischen Grenze. Im Sommer ein beliebtes Wander-, Angel- und Paddelrevier. Auch Biker kommen hier auf ihre Kosten. Geniessen Sie die Ruhe und Abgeschiedenheit umgeben von Wald und Hügeln, draussen in der intakten Natur. Zum Beispiel im Fulufjället Nationalpark mit seinem 93 m hohen Wasserfall, der höchste Schwedens, oder dem ältesten Baum der Welt, 9550 Jahre alt! Drei Übernachtungen in einem urgemütlichen Blockhaushotel.

8 . Tag Ausflug nach Ystad Lassen Sie sich von der Gastfreundschaft verwöhnen oder unternehmen Sie einen Ausflug an die Küste nach Ystad.

9 . Tag Sälen–Smedjebacken, 215 km Heute erwartet Sie eine reizvolle Fahrt quer durch Dalarna. Besuchen Sie in Grängesberg den Disponentparken; Ein botanischer Garten mit einem Englischen Park, kleine Teiche, Kräutergarten uvm. Das hübschen Trädgårdscaféet lädt zum verweilen ein. Zwei Übernachtungen am See in einem historischen Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert.

10 . Tag Smedjebacken & Bergslagen Unternehmen Sie heute eine Biber- und Elchsafari in einem der wildreichsten Gebiete Schwedens. Das Ecomuseum in Bergslagen bietet eine Auswahl von interessanten Stätten zum Thema Eisenindustrie im Wandel der Zeit.