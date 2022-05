Durch Norwegens Sonnenstube ab Oslo

Bergen, Linienflug Bergen–Zürich

Unternehmen Sie einen Bummel durch die Altstadt Bryggen, die mit ihren schönen hölzernen Giebelhäusern zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Mietwagenrückgabe und Rückflug in die Schweiz, resp. Weiterreise.







Kombinationen/Verlängerung



Die beiden Reisen «Durch Norwegens Sonnenstube» und «Königliche Fjorde für Geniesser» sind ideal zum Kombinieren. Sie sparen sich nicht nur die Einweggebühr (Mietwagen ab/bis Oslo), sondern kommen in den Genuss von einer Fahrt mitten hinein ins Herz des Nationalparkes Jotunheimen. Die Fahrten über die Gebirgsstrassen, vorbei an prächtigen Seen, sind ein Geheimtipp! Fahrt von Trondheim nach Oppdal mit Übernachtung (120 km, resp. via die Bergwerkstadt Røros 310 km). Weiter übers Dovrefjell und durch‘s Peer Gynt-Reich nach Lillehammer mit sehenswertem Freilichtmuseum (235 km, resp. via Jotunheimen Nationalpark 370 km), Übernachtung in Lillehammer. Die letzte Etappe führt zum Flughafen Oslo (150 km).