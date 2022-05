Auf den Spuren des Fotografen Corrado Filipponi ab Narvik

Fahrt per Bus (ca. 50 Min.) nach Harstad.

2. Tag: Harstad–Svolvær–Mortsund, Schifffahrt & 80 km

Um 08h30 beginnt die Hurtigrutenfahrt, welche Sie durch die faszinierende Inselwelt der Vesterålen und Lofoten nach Svolvær führt, eine beeindruckend schöne Etappe! Um 18h30 Ankunft in Svolvær, Mietwagenübernahme und Fahrt über die Küstenstrasse nach Mortsund, wo Sie 3 Nächte in einem gemütlichen Rorbu am Meer verbringen.