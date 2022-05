Grönland Höhepunkte

Grönland – Heimat des Weihnachtsmannes

Das geheimnisvolle Grönland, welches einst von den Wikingern entdeckt wurde, ist aufgrund seiner Grösse prädestiniert dafür, es auf Schiffreisen um Grönland zu erkunden. Auf so einer Reise werden Sie auch das Örtchen Uummannaq in der Bucht Spraglebugten passieren, in der Santa Claus in einer Torfhütte den Sommer verbringt. Dies sagen zumindest die Grönländer und Dänen, die davon überzeugt sind, dass er – nicht wie von anderen Weihnachtsfans kolportiert – in Finnland oder Schweden lebt, sondern definitiv Grönland bevorzugt. Von hier aus schreibt er laut der Legende an seinem Schreibtisch die Antworten an all die Kinder, die ihm ihre Wünsche übermittelt haben. Wenn Sie Grönland erst einmal kennengelernt haben, werden Sie begeistert sein von den vielfältigen Landschaften, die Sie hier vorfinden. Verschneite Berge in der Ferne und malerische Dörfer an der Küste prägen das Bild von Grönland und sorgen dafür, dass es sich für Sie lohnt, diesen interessanten Ort zu besuchen.