Das Arctic TreeHouse Hotel bietet eine einzigartige Mischung aus luxuriösem Komfort im Herzen der arktischen Natur, lokalen lappländischen Traditionen und modernem skandinavischem Design. Im Gegensatz zu den sorgfältig gestalteten Unterkünften und nestartiger Gemütlichkeit bietet der Panoramablick aus den Fenstern beeindruckende Schauspiele des Waldes und des arktischen Himmels: Das Nordlicht und die Mitternachtssonne können bequem von Ihrem Bett aus bewundert werden. Das hoteleigene, außergewöhnliche Restaurant serviert kulinarische Köstlichkeiten, die in stilvollem Ambiente mit arktischen Zutaten zubereitet werden. Willkommen am Polarkreis - Unvergessliche Übernachtungserlebnisse erwarten Sie!

Das Arctic TreeHouse Hotel liegt am Polarkreis in der Stadt Rovaniemi. Rovaniemi liegt etwa 800 Kilometer nördlich von Helsinki, der Hauptstadt Finnlands.

Die einzigartige Umgebung des Arctic TreeHouse Hotels wird durch ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen perfektioniert. Folgende Dienstleistungen stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung: Rezeption, Gratis WiFi, Parkplätze, Frühstück, Restaurant & Lobbybar, Private Abendessen

Die Arctic TreeHouse Suiten verfügen über ein hochwertiges Doppelbett oder zwei getrennte Betten, teilweise auch über ein nestartiges Zustellbett. Herzstück des stilvoll eingerichteten Zimmers ist das Panoramafenster, das den Blick in den Himmel über die Baumwipfel freigibt. Die Betten sind so positioniert, dass Sie die Aussicht am besten genießen können, während Sie bequem liegen. Zur Ausstattung im Badezimmer gehören Fußbodenheizung und Regenduschköpfe.