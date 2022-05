Äkäslompolo - Hotel & Ferienhäuser Seita

Willkommen in Äkäslompolo

UNTERBRINGUNG



Das sympathische Familienhotel *** befindet sich am Dorfrand, direkt bei den Langlaufloipen und schönen Winterwanderwegen. Das ca. 2 km entfernte Dorfzentrum erreichen Sie über einen Fussweg, der über den zugefrorenen See führt.



Im Hotelgebäude stehen Ihnen Saunen, ein Schwimmbecken und ein Café zur Verfügung.



Im gemütlichen «Northern Lights»-Restaurant mit grossen Panoramafenstern erhalten Sie ein feines Buffet-Abendessen. Geniessen Sie während des Essens den Blick über die Winterlandschaft und mit etwas Glück auf die magischen Nordlichter.



Die Hotelzimmer sind mit viel hellem Holz gestaltet, haben zwei separate Betten und zwei zusätzliche Betten auf der Schlafgalerie.



Die traditionellen, alleinstehenden Ferienhäuser befinden sich ca. 200 m vom Hotelgebäude entfernt, ruhig in einem Kiefernwäldchen. Alle Häuser verfügen über ein Wohnzimmer mit Kochecke und Cheminée, 1–2 kleine Schlafzimmer (mit Schiebetür oder Vorhang abgetrennt), Sauna, Dusche/ C, TV, Radio, Fön und einen Schrank zum Kleider trocknen.