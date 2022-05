Abenteuer durch die Lofoten und Vesterålen bis nach Kirkenes ab Bodö

INSELHÜPFERFAHRT VON DEN LOFOTEN AUF DIE VESTERALEN

Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es mit dem eigenen Bus nordwärts weiter. Zuerst geht die Fahrt nach Henningsvaer, vielleicht der typischste und im Zusammenhang mit dem Dorschfang bekannteste Fischerort der Lofoten. Danach immer durch enge Strassen an Fjorden passierend Richtung Vesterålen. Diese Inselgruppe erstreckt sich nördlich der Lofoten und stehen zu Unrecht im Schatten ihrer berühmten Schwesterinseln. Die Berge sind hier nicht so mächtig und schroff wie auf den Lofoten, dafür meistens hoch hinaus mit grünen Wiesen bewachsen und landschaftlich genau so reizvoll. Unterwegs säumen traumhaft schöne Strände die Küste. Das Tagesziel führt Sie heute auf die Insel Andøya. In Bleik befindet sich einer der schönsten Sandstrände dieser Inselgruppe. Hier leben von Anfang Juni bis ca. Ende Papageientaucher wie auch zahlreiche Robben. In Andenes, am nördlichsten Punkt der Insel angekommen geht es ins Hotel. Abendessen im Hotel.