Ferien im wunderschönen Norden

Willkommen im Norden Europas

Skandinavien Ferien und die Schönheit Norwegens

Das wunderschöne Gebiet hoch im Norden Europas besteht aus einer ganzen Reihe von Ländern, die alle einen Besuch wert sind. Norwegen ist eines dieser Länder. Hier finden sich idyllische Dörfer, wilde Landschaften und unberührte Gewässer, welche nicht selten von majestätisch anmutenden Gebirgsketten umrahmt werden. Doch was ist es, das Norwegen Reisen so besonders macht? Das sind vor allem die vielen Fjorde, für die das Land bekannt ist: Meeresarme, die das ganze Land durchziehen. In Norwegen sind diese besonders stark vertreten und können bei speziellen Hurtigruten Reisen befahren werden. Aus diesem Grund ist Norwegen auch für Skandinavien Reisen mit Kindern mehr als nur empfehlenswert.

Schweden Reisen: Ein Land voll Herz und Charme

Anders als Norwegen, das für seine wilde Natur bekannt ist, kennt und bereist man Schweden vor allem seiner Städte wegen. Städte wie Stockholm, Uppsala und Malmö zum Beispiel, die auf der ganzen Welt bekannt sind. Warum sind sie das? Unter anderem wegen der herzlichen Menschen, die in Schweden leben – aber auch wegen ihrer urigen Gassen, die teilweise wie gemalt wirken. Ausserdem gilt Schweden als ungemein authentisch, wenn es darum geht, die skandinavische Kultur etwas näher und besser kennenzulernen. Um das zu tun, sollten Sie unbedingt Köstlichkeiten wie den schwedischen Honigwein probieren oder eines der zahlreichen traditionellen Fischgerichte, für die Schweden bekannt ist. Ausserdem empfiehlt sich ein Besuch in Jukkasjärvi im Norden, wo sich das weltbekannte Eishotel in Schweden befindet.

Aber: Da Skandinavien ein Gebiet ist, wo sich die Länder die Hände reichen, lassen sich während einer Rundreise nicht nur verschiedene Orte und Städte besuchen, sondern auch mehrere Länder. Eine Rundreise könnte also zum Beispiel in Norwegen starten, durch Schweden führen und in Finnland enden.

Das Land, das noch in der Eiszeit zu stecken scheint

Skandinavien ist ein Gebiet, das es so auf der ganzen Welt nicht noch einmal gibt. Scheinbar noch in der letzten Eiszeit steckend und von Gletschern an den Küsten umrandet, strahlt die weite und wilde Landschaft häufig etwas ungemein Stilles auf die Reisenden aus. Hinzu kommen die bereits erwähnten Seen, die vor allen in Norwegen zum Landschaftsbild gehören. Aber auch Länder wie Dänemark haben den Gästen bei einer Reise durch den Norden Europas viel zu bieten. Hier zeigen sich dem Reisenden jedoch andere Facetten: Denn Dänemark ist vor allem seiner Lebhaftigkeit und Köstlichkeiten wegen bekannt. Was wäre Dänemark etwa ohne die Wikingermärkte und -festspiele oder ohne sein köstliches Smörrebröd, das Sie auf Ihren Dänemark Reisen unbedingt kosten sollten? Einheimische und auch viele Fans des Landes würden behaupten, ohne diese Dinge wäre Dänemark nur halb so schön.

Skandinavien Ferien für die ganze Familie

Dänemark Reisen eignen sich ebenfalls ungemein gut als Familienreise und somit als Skandinavien Reise mit Kindern. Warum ist das so? Weil es hier von jedem etwas zu sehen und zu entdecken gibt, was Skandinavien ausmacht. Die Rundreise muss und sollte aber noch nicht in Dänemark enden. Wohin genau sie gehen soll, darüber informieren Sie unsere Spezialisten gerne genauer. Allerdings können wir Ihnen an dieser Stelle durchaus einen längeren Stopp in Finnland empfehlen. Finnland Reisen sind bekannt für die wunderschöne Natur des Landes und die bezaubernden Nordlichter, die den Himmel Finnlands in tausend Farben leuchten lassen.