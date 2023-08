Island - Reitferien vom Spezialisten

Mit Pferden durch eine atemberaubende Natur streifen

Die wunderschöne Insel Island mit Pferden zu entdecken, bedeutet in verschiedensten Landschaften zu reiten. Egal, ob Sie am Strand entlang galoppieren oder entspannt durch die Dünenlandschaften im Hinterland traben, Sie können sich sicher sein, immer eine spektakuläre Natur um sich herum zu haben. Weite Wiesen, Lavafelder und hügelige Areale sind nur einige der Plätze, die Sie bei Island Reisen auf dem Rücken von Pferden erkunden können und die sehr eindrucksvoll verdeutlichen, wie vielfältig Islands Natur ist. Um Island in Gesellschaft von Pferden zu bereisen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So können Sie sich zum Beispiel während Ihrer Ferien an einem Ort aufhalten, von dem aus Sie herrliche Tagesausflüge mit einem Pferd unternehmen oder aber eine Tour wählen, auf der Sie jede Nacht in einer anderen Unterkunft verbringen.