Island Reisetipps - von Ihrem Spezialisten

Keine Frage, Reisende können ganzjährig nach Island kommen. Es hängt immer von der jeweiligen Absicht ab, was die Reisenden erleben und machen möchten. Reitausflüge in den Sommermonaten sind ein tolles und zugleich einzigartiges Erlebnis. Die Wintermonate versprühen ihren ganz eigenen Charme. Haben Sie schon einmal gefrorene Wasserfälle gesehen? In Island kein Problem. Nicht zu vergessen sind natürlich die beeindruckenden Nordlichter.

Für ein relativ mildes Klima sorgt der Golfstrom. In den Wintermonaten wird es in der Hauptstadt selten kälter als -5 Grad Celsius. Im Hochland kann es jedoch wesentlich kälter werden. Temperaturen von -20 Grad Celsius sind hier nicht selten. Der Sommer in Island ist ebenfalls etwas kälter. Wer einen Sommerurlaub plant, der muss sich auch in den Sommermonaten auf durchschnittlich 14 Grad einstellen. Aufgrund von diversen Temperaturschwankungen ist die Vegetation sehr eingeschränkt. Dennoch gehört die Landschaft von Island zu einer der schönsten der Welt. Überzeugen Sie sich jedoch einfach selbst von der Schönheit dieses Landes. Unsere Reiseexperten geben Ihnen sehr gerne noch viele weitere hilfreiche Tipps für eine Rundreise in Island. Nehmen Sie einfach per Telefon oder per E-Mail Kontakt mit unserem Team auf.