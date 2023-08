Magisches Island - Ferien vom Spezialisten

Wer seinen Urlaub in Island plant, kommt bereits bei den Vorbereitungen ins Schwärmen. Das karge Innere der Insel steht in krassem Widerspruch zu den grünen Küsten, an denen sich bunte Papageientaucher und zahlreiche andere interessante Meeresvögel begegnen. Geprägt von Feuer und Eis, wartet das Land mit über 100 Vulkanen auf. Aktiv sind davon immer noch 30 feuerspeiende Berge, die mit spektakulären Ausbrüchen von sich reden machen. Andererseits liegt eine 1'000 Meter dicke Eisschicht mit dem Gletscher Vatnajökull im Südosten von Island. Seine majestätischen Ausmasse sind grösser als alle Gletscher Europas zusammen. Die ungeheure Schönheit Islands fasziniert mit Polarlichtern, die im Winter mit ihren grünlichen Lichtreflexen über den Himmel zucken und im Sommer mit der Mitternachtssonne, die auch nachts noch das Land in ein unwirkliches Licht taucht. Wen wundert es da, wenn sich die Isländer ihren Glauben an Elfen und Trolle bewahrt haben. Die "Unsichtbaren" bewohnen die Insel in ihren unterirdischen, mystischen Plätzen. Bei einer Island Rundreise begegnet man im Hochland oft seltsamen Lavagebilden, die fast menschlich aussehen. Die Isländer sagen, das seien versteinerte Trolle, die vom Sonnenlicht überrascht wurden und nicht mehr rechtzeitig in ihre Höhle zurückkamen. Gerne geben Ihnen unsere Spezialisten Tipps für einen traumhaften Aufenthalt in Island.