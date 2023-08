Island Mietwagenrundreisen - Ferien vom Spezialisten

Im Winter mit einem Mietwagen zur grossen Inselumrundung in Island aufzubrechen, ist eine Reise durch ein unvergleichlich schönes Winterwunderland. Auf Island Mietwagenrundreisen im Winter geniessen Sie unbegrenzte Freiheit auf vier Rädern, denn während der kälteren Jahreszeit sind vergleichsweise wenig Touristen in Island auf Achse. Im Winter bleiben in der Hauptstadt Reykjavik die Strassenlaternen meist im Dauerbetrieb. Die eindrückliche Hallgrímskirkja, Islands grösste Kirche, erstrahlt im sanften Licht der blassen Wintersonne. Ein winterlicher Besuch der legendären Blauen Lagune, einem 5'000 Quadratmeter grossen natürlichen Thermalbad in der Nähe der Hauptstadt, ist verhältnismässig ruhig, denn es fehlen die grossen Menschenmassen, die während der Sommermonate hierhin reisen. Ein unvergesslicher Höhepunkt ist auch das mystische Nordlicht, welches in den Wintermonaten regelmässig am nördlichen Nachthimmel auftaucht. Diese grün flackernde Lichtshow in sonst beinahe komplett dunklen Winternächten zu sehen, sorgt für Gänsehautmomente. Wir buchen Ihnen ein Mietauto und Unterkünfte und Sie geniessen Island auf einer Mietwagenrundreise in seiner ganzen weissen Winterpracht. Unsere Skandinavien Spezialisten beraten Sie und unterbreiten Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.