Reykjavik nach New York ab Zürich

Begleiten Sie uns auf eine einmalige Reise von Reykjavik nach New York City. Freuen Sie sich auf neun Tage voller Abenteuer und geniessen Sie die schroffe Naturschönheit Grönlands. Sie fahren an Gletschern vorbei und erkunden die Gegend zu Wasser und an Land. Dann bahnen Sie sich Ihren Weg durch das Eis ins kanadische Neufundland. Hier erwartet Sie eine überaus faszinierende Tierwelt. Ob unter dem grenzenlosen Himmel der Arktis oder umgeben von den Wolkenkratzern der Weltstadt New York – wir versprechen Ihnen eine wahrhaft atemberaubende Reise.



Reisetermin

19.09. - 05.10.2024