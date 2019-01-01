Naturschönheiten Islands ab Z
Naturschönheiten Islands ab Z
ab CHF 4850.– / pro Person
ab Z bis Zürich
Highlights:
- Genügend Zeit um die Insel in Ruhe zu erkunden
- Der Myvatensee
- Gletscherlagune Jökulsarlon
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Reykjavik
Nach Ankunft am Flughafen erfolgt der Transfer mit dem Flughafenbus vom Flughafen zu Ihrem Hotel. 2 Übernachtungen.
2. Tag Reykjavik
Entdecken Sie die kleine nordische Hauptstadt mit seinem kleinen See Tjörnin, der Einkaufsstrasse Laugavegur, seinen Geothermalbädern und der Kathedrale Hallgrímskirkja. Geniessen Sie die nordische Atmosphäre!
3. Tag Reykjavík–Arnarstapi, 240 km
Am Morgen erfolgt die Mietwagenübernahme und anschliessend die Fahrt in den Norden, auf die Halbinsel Snæfellsnes. Unterwegs lohnt sich ein Besuch in Arnarstapi oder auch Borgarnes. Ein Umweg entlang des Hvalfjörður ist empfehlenswert. 2 Übernachtungen.
4. Tag Halbinsel Snæfellsnes
Entdecken Sie die berühmte Halbinsel Snæfellsnes! Besuchen Sie den majestätischen Snæfellsjökull-Gletscher und bestaunen Sie die bizarren Basaltklippen von Arnarstapi. Weitere Highlights sind der berühmte Berg Kirkjufell, charmante Fischerdörfer und schwarze Sandstrände.
5. Tag Arnarstapi–Hvammstangi, 235 km
Fahrt in die Region von Skagafjörður, dem Tal der Islandpferde. Erkunden Sie die Halbinsel Vatnsnes mit einem Abstecher zur Seehundkolonie in Hindisvík und dem eindrucksvollen Hvítserkur Felsen.
6. Tag Hvammstangi–Mývatn, 275/345 km
Fahrt zum berühmten Landgut Glaumbær. Hier haben Sie die Gelegenheit, den etwas längeren Weg der Küstenstrasse entlang über die Halbinsel Tröllaskagi zu fahren. Akureyri sowie der berühmte Wasserfall Goðafoss liegen ebenfalls auf dem Weg. 2 Übernachtungen.
7. Tag Mývatn und Umgebung
Erkunden Sie die Gegend des Mývatn-Sees, ein Paradies für Naturliebhaber. Unternehmen Sie einen Ausflug zu den heissen Quellen von Námaskarð, den Lavafelder von Krafla oder den faszinierenden Lavaformationen von Dimmuborgir.
8. Tag Mývatn–Egilsstaðir, 175 km
Weiterfahrt in Richtung Ostfjorde! Unternehmen Sie einen Abstecher auf die Hochebene Jökuldalsheiði und bestaunen Sie den Dettifoss, den stärksten Wasserfall Europas. 2 Übernachtungen.
9. Tag Egilsstaðir und Umgebung
Egilsstaðir das Herz der Ostfjorde befindet sich an idyllischer Lage. Entdecken Sie den malerischen Lagarfljót-See oder spazieren Sie durch den märchenhaften Hallormsstaðaskógur, Islands größten Wald. In der Umgebung lockt ebenfalls der beeindruckend Wasserfall Hengifoss.
10. Tag Egilsstaðir–Hali/Jökulsárlón, 315 km
Fortsetzung der Reise entlang der Ostfjorde mit seinen kleinen, malerischen Fischerdörfen und vorbei am Vatnajökull-Gletscher, dem grössten Gletscher Europas.
11. Tag Hali/Jökulsárlón und Umgebung
Heute sind mehrere Aktivitäten möglich: Bootstour durch die Eisberge der Jökulsárlón Lagune, Wanderung auf dem Vatnajökull-Gletscher, Reiten oder ein Besuch im Zoo.
12. Tag Hali/Jökulsárlón–Hella, 300 km
Fahrt entlang der Südküste mit den schwarzen Sandstränden und dem kleinen Dorf Vík, wo unter anderem Papageientaucher nisten. Weiter an der Vogelklippe Dyrhólaey und dem Skógafoss Wasserfall vorbei nach Hella.
13. Tag Hella und Umgebung
Entdecken Sie das «Goldene Dreieck» mit dem Þingvellir Nationalpark, dem Wasserfall Gullfoss und den Geysiren. Wenn Sie noch genügend Zeit haben, lohnt sich ein Spaziergang auf markierten Pfaden in Hveragerði oder ein Bad in der «Laugarvatn Fontana».
14. Tag Hella–Reykjavík, 90 km
Fahrt der Küste entlang in die Hauptstadt Reykjavík. Auf dieser abwechslungsreichen Strecke erwarten Sie atemberaubende Landschaften, von grünen Weiten bis hin zu beeindruckenden Lavafeldern. Auch charmante kleine Dörfer säumen den Weg.
15. Tag Linienflug Reykjavík/Keflavík–Zürich
Fahrt zum Flughafen, Mietwagenrückgabe und anschliessender Rückflug in die Schweiz.
15tägige Rundreise ab/bis Zürich
- Linienflug Zürich–Keflavík retour (Direktflug) mit Icelandair in I-Klasse
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 157.–)
- Transfer mit dem Flughafenbus Flughafen–Hotel
- Mietwagen für 12 Tage von Europcar, Kategorie A (Toyota Yaris od. ähnlich), unlimitierter Kilometer, Flughafenübernahmegebühr, Mietbedingungen und Informationen finden Sie im Katalog Sommer 2026
- 14 Nächte in Mittelklasshotels/Gasthäusern, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
- Reisedokumentation
- Benzin
- obligatorische Strassensteuer ISK 6 pro gefahrenem Kilometer
- fakultative Ausflüge
- Annullierungskosten-Versicherung
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 4850.– / pro Person