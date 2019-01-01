1 . Tag Reykjavik Nach Ankunft am Flughafen erfolgt der Transfer mit dem Flughafenbus vom Flughafen zu Ihrem Hotel. 2 Übernachtungen.

2 . Tag Reykjavik Entdecken Sie die kleine nordische Hauptstadt mit seinem kleinen See Tjörnin, der Einkaufsstrasse Laugavegur, seinen Geothermalbädern und der Kathedrale Hallgrímskirkja. Geniessen Sie die nordische Atmosphäre!

3 . Tag Reykjavík–Arnarstapi, 240 km Am Morgen erfolgt die Mietwagenübernahme und anschliessend die Fahrt in den Norden, auf die Halbinsel Snæfellsnes. Unterwegs lohnt sich ein Besuch in Arnarstapi oder auch Borgarnes. Ein Umweg entlang des Hvalfjörður ist empfehlenswert. 2 Übernachtungen.

4 . Tag Halbinsel Snæfellsnes Entdecken Sie die berühmte Halbinsel Snæfellsnes! Besuchen Sie den majestätischen Snæfellsjökull-Gletscher und bestaunen Sie die bizarren Basaltklippen von Arnarstapi. Weitere Highlights sind der berühmte Berg Kirkjufell, charmante Fischerdörfer und schwarze Sandstrände.

5 . Tag Arnarstapi–Hvammstangi, 235 km Fahrt in die Region von Skagafjörður, dem Tal der Islandpferde. Erkunden Sie die Halbinsel Vatnsnes mit einem Abstecher zur Seehundkolonie in Hindisvík und dem eindrucksvollen Hvítserkur Felsen.

6 . Tag Hvammstangi–Mývatn, 275/345 km Fahrt zum berühmten Landgut Glaumbær. Hier haben Sie die Gelegenheit, den etwas längeren Weg der Küstenstrasse entlang über die Halbinsel Tröllaskagi zu fahren. Akureyri sowie der berühmte Wasserfall Goðafoss liegen ebenfalls auf dem Weg. 2 Übernachtungen.

7 . Tag Mývatn und Umgebung Erkunden Sie die Gegend des Mývatn-Sees, ein Paradies für Naturliebhaber. Unternehmen Sie einen Ausflug zu den heissen Quellen von Námaskarð, den Lavafelder von Krafla oder den faszinierenden Lavaformationen von Dimmuborgir.

8 . Tag Mývatn–Egilsstaðir, 175 km Weiterfahrt in Richtung Ostfjorde! Unternehmen Sie einen Abstecher auf die Hochebene Jökuldalsheiði und bestaunen Sie den Dettifoss, den stärksten Wasserfall Europas. 2 Übernachtungen.

9 . Tag Egilsstaðir und Umgebung Egilsstaðir das Herz der Ostfjorde befindet sich an idyllischer Lage. Entdecken Sie den malerischen Lagarfljót-See oder spazieren Sie durch den märchenhaften Hallormsstaðaskógur, Islands größten Wald. In der Umgebung lockt ebenfalls der beeindruckend Wasserfall Hengifoss.

10 . Tag Egilsstaðir–Hali/Jökulsárlón, 315 km Fortsetzung der Reise entlang der Ostfjorde mit seinen kleinen, malerischen Fischerdörfen und vorbei am Vatnajökull-Gletscher, dem grössten Gletscher Europas.

11 . Tag Hali/Jökulsárlón und Umgebung Heute sind mehrere Aktivitäten möglich: Bootstour durch die Eisberge der Jökulsárlón Lagune, Wanderung auf dem Vatnajökull-Gletscher, Reiten oder ein Besuch im Zoo.

12 . Tag Hali/Jökulsárlón–Hella, 300 km Fahrt entlang der Südküste mit den schwarzen Sandstränden und dem kleinen Dorf Vík, wo unter anderem Papageientaucher nisten. Weiter an der Vogelklippe Dyrhólaey und dem Skógafoss Wasserfall vorbei nach Hella.

13 . Tag Hella und Umgebung Entdecken Sie das «Goldene Dreieck» mit dem Þingvellir Nationalpark, dem Wasserfall Gullfoss und den Geysiren. Wenn Sie noch genügend Zeit haben, lohnt sich ein Spaziergang auf markierten Pfaden in Hveragerði oder ein Bad in der «Laugarvatn Fontana».

14 . Tag Hella–Reykjavík, 90 km Fahrt der Küste entlang in die Hauptstadt Reykjavík. Auf dieser abwechslungsreichen Strecke erwarten Sie atemberaubende Landschaften, von grünen Weiten bis hin zu beeindruckenden Lavafeldern. Auch charmante kleine Dörfer säumen den Weg.

15 . Tag Linienflug Reykjavík/Keflavík–Zürich Fahrt zum Flughafen, Mietwagenrückgabe und anschliessender Rückflug in die Schweiz.