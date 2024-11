1 . Tag Anreise nach Keflavik Gemeinsame Anreise nach Island. Ab dem Flughafen geht es mit einem Privatbus in nördlicher Richtung bis nach Borgarnes kommen. Entlang der Südküste prägen wilde Schönheiten wie zerklüftete Lavafelder die Route. Schliesslich erreicht man Borgarnes am Ufer des Borgarfjörður-Fjords. Die Stadt bietet eine idyllische Umgebung mit Bergen, Wasserfällen und Flüssen. Geniessen Sie den ersten Abend bei gemeinsamen Abendessen im Hotel.

2 . Tag Die Snæfellsnes Halbinsel - Island in Miniatur Die Fahrt von Borgarnes nach Stykkishólmur ist eine weitere faszinierende Etappe auf der Reise durch die Landschaft Islands. Von Borgarnes aus führt die Strasse entlang des malerischen Borgarfjörður-Fjords, der von majestätischen Bergen und grünen Tälern gesäumt ist. Die Route windet sich durch charmante kleine Dörfer und vorbei an historischen Stätten, die Einblicke in Islands reiche Geschichte und Kultur bieten. Stykkishólmur, am Nordufer der Halbinsel gelegen, ist Ihr Tagesziel. Die Stadt besticht mit ihrer bunten Architektur und einem atemberaubenden Blick auf den Fjord.

3 . Tag Seewärts Richtung Westfjorde Heute führt eine Fährfahrt durch den Breidarfjordur, eine weitläufige Bucht von bemerkenswerter Naturschönheit, bekannt für ihre 3'000 Inseln, Inselchen und Schären. Die Umgebung ist umrahmt von hohen und kleineren Bergen. Der Breidafjordur ist auch ein Paradies für Vogelbeobachter. Die Fähre steuert die Südküste der Westfjorde an. Tagesziel ist Brjánslækur, ein kleiner Hafenort im Nordwesten Islands.

4 . Tag Überraschende Südküste der Westfjorde Der heutige Tagesausflug bringt Sie zum Látrabjarg, einer beeindruckende Klippenformation im äussersten Westen Islands. Sie gilt als einer der spektakulärsten Vogelfelsen der Welt. Die Klippen erstrecken sich über 14 Kilometer entlang der Küste und erreichen an einigen Stellen eine Höhe von bis zu 440 Metern über dem Meeresspiegel. Látrabjarg ist bekannt für seine riesigen Vogelkolonien. Die Aussicht entlang der Klippen und die Möglichkeit, die reiche Vogelwelt Islands hautnah zu erleben, machen Látrabjarg zu einem beliebten Ziel. Danach geht die Fahrt weiter zum Rauðisandur. Dieser Strand geht unter den Naturphänomenen Islands und zeichnet sich durch seinen ungewöhnlich rötlichen Sand aus. Übernachtung und Abendessen in Brjanslakuer.

5 . Tag Quer durch die Westfjorde Heute geht es weiter zur Erkundung der Westfjorde. Die tiefen Fjorde und die üppige Vegetation bieten einen wunderschönen Anblick, während Sie zu den abgelegenen Fischerdörfern reisen. Die Fahrt führt nach Ísafjörður, mit einem kurzen Abstecher zum Bolafjall. Von hier aus eröffnet sich ein Weitblick über den Ísafjarðardjúp Richtung Grönland. Abendessen und Übernachtung in Ísafjörður.

6 . Tag Von Hexen und Mythen Die Fahrt geht weiter Richtung Osten entlang der Küstenstrassen. Vorbei an pittoresken Buchten und einer abwechslungsreichen Landschaft. Der erste Stopp ist das Hexenmuseum in Holmavik. Das Museum präsentiert eine Sammlung von Artefakten und Informationen über die Geschichte der Zauberei und der Hexenverfolgung während des 17. Jahrhunderts. Schliesslich erreichen Sie Hvammstangi, eine charmante kleine Stadt am Ufer des Miðfjarðará Flusses. Der Ort ist auch bekannt für seine Robbenkolonien, die oft in der Bucht zu sehen sind. Es ist ein perfekter Ort, um sich am Abend zu entspannen und die Schönheit der isländischen Natur zu geniessen. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

7 . Tag Islands Torf-Architektur Der Museumshof Glaumbaer bietet Einblicke in die traditionelle Lebensweise Islands. Hier können Besucher die gut erhaltenen Torfhäuser erkunden, die einst von Bauernfamilien bewohnt wurden und ein wichtiger Bestandteil der isländischen Geschichte und Kultur sind. Die Torfbauweise bot Schutz vor den rauesten Witterungsbedingungen Islands und ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Anpassungsfähigkeit der Menschen an ihre Umgebung. Anschliessend setzen Sie Ihre Reise fort und erreichen bald darauf Húsavik, Islands Top-Destination für Walbeobachtungen.

8 . Tag Wale voraus Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Wale. Ein Besuch im «Museum» bereitet Sie auf die kommende Walsafari vor. Die Touren starten vom Hafen aus und führen die Gäste hinaus in die Gewässer des Nordatlantiks, wo die Chancen auf Walbeobachtungen besonders hoch sind. Neben der Vielzahl an Walarten bieten die Touren oft auch die Möglichkeit, andere marine Arten wie vielleicht sogar Delfine zu sehen. Abendessen und Übernachtung in Akureyri.

9 . Tag Heisse Quellen und Mücken die nicht stechen Heute steht ein Tagesausflug zum Mývatn, auch bekannt als Mückensee auf dem Programm. Lassen Sie sich nicht vom Namen abschrecken, denn die hier lebenden Mücken gehören zu einer Art, die nicht stechen und die für die einzigartige Vogelpopulation in dieser Region von grosser Bedeutung sind. Ein Bad in den heissen Quellen, für die das Land bekannt ist, darf natürlich nicht fehlen. Zum Abschluss des Tages besuchen Sie den Jökulsárgljúfur Nationalpark, an dessen Grenzen der beeindruckende Dettifoss liegt. Mit einer Breite von 100 Metern stürzen hier pro Sekunde 200'000 Liter Wasser in die Tiefe. Übernachtung in Akureyri, der zweitgrösste Stadt Islands.

10 . Tag Reykjavík Ein kurzer Flug bringt Sie von Akureyri zurück nach Reykjavík , der nördlichsten Hauptstadt der Welt, die eine faszinierende Mischung aus Naturwundern und urbaner Kultur bietet. Unsere deutschsprachige Stadtführerin empfängt die Gruppe am Flughafen für eine Stadtrundfahrt. Sie erkunden die charmanten Strassen des Stadtzentrums und machen Halt am malerischen Tjörnin-See, wo Sie mehr über die Geschichte und Entwicklung der Stadt erfahren. Weiter geht es zum historischen Alþingi-Parlamentsgebäude, wo Sie einen Einblick in die isländische Politik erhalten. Am alten Hafen können Sie die Atmosphäre des traditionellen Fischerdorfes spüren, bevor die Tour Sie zur berühmten Harpa-Konzerthalle führt, einem architektonischen Meisterwerk aus Glas und Stahl, bekannt für seine Akustik und auffällige Fassade.

11 . Tag Heimreise Heute heisst es Abschied nehmen. Ein Transfer bringt Sie nach dem Frühstück für die Heimreise an den Flughafen.