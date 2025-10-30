1 . Tag Kiel Ablegezeit: 18:00



Die malerische Hafenstadt ist vor allem für den Nord-Ostsee-Kanal und das einzigartige Segelevent "Kieler Woche" bekannt. Kiel hat jedoch noch viel mehr zu bieten: Schlendern Sie durch die hübsche Hafenstadt und geniessen Sie das maritime Flair!



Einschiffung 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

2 . Tag Seetag Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Auszeit auf See.

3 . Tag Sandnes (Norwegen) Anlegezeit: 10:00 Ablegezeit: 18:00



Atemberaubende Naturerlebnisse erwarten Sie in der norwegischen Hafenstadt Sandnes! Der bezaubernde Berg Preikestolen und die einzigartige Region rund um das Naturwunder Kjerag laden zu ausgiebigen Wanderungen mit grossartigen Aussichten über den gesamten malerischen Fjord ein.

4 . Tag Bergen (Norwegen) Anlegezeit: 08:00 Ablegezeit: 17:00



Bergen vereint 900 Jahre Geschichte mit dem jugendlichen Ambiente einer Studentenstadt. Mit seinen sieben Bergen, den Buchten und Halbinseln war Bergen einst ein Zentrum der Hanse. Noch heute sind Spuren dieser Vergangenheit zu finden – am deutlichsten im alten Händlerviertel Bryggen, welches zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Hier läuft man auf Brettern durch das Labyrinth eng gebauter Kontor- und Lagerhäuser mit ihren Balken und Gesimsen.

5 . Tag Lerwick (Shetlandinseln) Anlegezeit: 10:00 Ablegezeit: 17:00



Die Shetlandinseln bieten eine schier endlose und atemberaubende Küstenlandschaft, eingerahmt von hohen Klippen, unberührten Stränden und kristallklarem Wasser. Diese facettenreiche Landschaft werden Sie bei einem Ausflug von Lerwick aus hautnah erleben und mit etwas Glück auch die niedlichen Ponys sehen. Oder steht Ihnen der Sinn nach Wandern und einem Gefühl von Unendlichkeit? Dann kommen Sie mit uns auf die Insel Mousa und zu ihrem Jahrtausende alten Broch, einem runden, fensterlosen Turm aus der Eisenzeit.

6 . Tag Seetag Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Auszeit auf See.

7 . Tag Heimaey ( Westmännerinseln) Anlegezeit: 13:00 Ablegezeit: 19:00



Auf den Westmännerinseln, die mit ihrem Namen an die Sklaven erinnern, die einst hierher verschleppt wurden, spüren Sie die Naturgewalten, die hier herrschen, hautnah. Heimaey gilt wegen eines Vulkanausbruchs 1973 als "Pompeji des Nordens". Damals öffnete sich mitten in der Nacht ohne Vorankündigung eine fast zwei Kilometer lange Eruptionsspalte unweit des Stadtzentrums. Bei einem Rundgang lassen sich die Ereignisse noch eindrucksvoll nachvollziehen.

8-9 . Tag Reykjavík Anlegezeit: 08:00



Bunte Dächer und ultramoderne Bauten schmücken die nördlichste Hauptstadt der Welt. Im Zentrum von Reykjavík mischen sich Galerien und Bars charmant mit historischen Häusergassen. Reykjavík ist eine geruhsame Stadt. Entspannen Sie in der beeindruckenden Atmosphäre der Blauen Lagune zwischen schwarzem Lavagestein und dem türkisblauen, 39 Grad warmen Wasser.



Ablegezeit: 18:00

10 . Tag Grundarfjörður (Island) Anlegezeit: 07:00 Ablegezeit: 18:00



Schon von weitem begrüßt Sie der Bergriese Kirkjufell mit seinem atemberaubenden Wasserfall, dem Kirkjufellfoss. Begeben Sie sich auf einen von Legenden gepflasterten Weg durch das kleine Fischerörtchen Grundarfjordur, während Sie in den Genuss der atemberaubenden isländischen Natur kommen.

11 . Tag Ísafjörður (Island) Anlegezeit: 07:00 Ablegezeit: 17:00



Auf einer Sandbank vor der emporragenden Felswand Eyrarfjall empfängt Sie die malerische isländische Stadt Ísafjörður. Farbenfrohe historische Häuser sind in das hufeisenförmige Zentrum der Westfjorde getupft. Lassen Sie sich von der spektakulären Lage der Hafenstadt verzaubern!

12 . Tag Akureyri (Island) Anlegezeit: 07:00 Ablegezeit: 18:00



Die Stadt Akureyri in Islands Nordwesten wird Ihnen ungewöhnlich vorkommen. Das Klima ist mit 960 Sonnenstunden im Jahr milder und die Vegetation üppiger. Die Holzhäuser sind baugeschichtlich wertvoll. In sanften Hügeln schichtet sich der Berg Stryta auf, seine Spitze schmückt ein eisiger Zuckerhut.

13 . Tag Seetag Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Auszeit auf See.

14 . Tag Seyðisfjörður (Island) Anlegezeit: 07:00 Ablegezeit: 17:00



Ein wahrer Zungenbrecher wartet auf Sie: Seyðisfjörður bedeutet so viel wie "Fjord der Feuerstelle" und gibt damit bereits einen Hinweis auf die aufsehenerregende Lage des Ortes. Hohe, meist schneebedeckte Berge aus Basalt umgeben ihn. Von der Hochebene Fjarðarheiði strömt der Fluss Fjarðará über unzählige kleine und grössere Wasserfälle herunter. Nur rund 700 Menschen leben am Ende des gleichnamigen Fjords. Vielen von ihnen werden Sie auf einem Rundgang in ihrem Alltag über die Schulter blicken können, bevor die Fahrt weiter in das 1.200 Hektar grosse Naturschutzgebiet Skalanes geht.

15-16 . Tag Seetage Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Auszeit auf See.

17 . Tag Mandal (Norwegen) Anlegezeit: 07:00 Ablegezeit: 17:00



Mit Mandal besuchen Sie die südlichste Stadt Norwegens. Idyllisch an der Mündung des Flusses Mandalselva gelegen, ist sie vor allem für ihre mehr als 650 historischen Holzhäuser bekannt. Besuchen Sie auch unbedingt die Mandal Kirke, die größte Holzkirche Norwegens mit 1'300 Sitzplätzen.

18 . Tag Seetag Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Auszeit auf See.

19 . Tag Kiel Anlegezeit: 07:00



Die malerische Hafenstadt ist vor allem für den Nord-Ostsee-Kanal und das einzigartige Segelevent "Kieler Woche" bekannt. Kiel hat jedoch noch viel mehr zu bieten: Schlendern Sie durch die hübsche Hafenstadt und geniessen Sie das maritime Flair!



Ausschiffung bis 09:00 Uhr.